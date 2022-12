Por falta de custodia policial algunas cabinas de la Autopista Rosario-Santa Fe dejaron de cobrar en las noches. El inconveniente se registra desde mediados de noviembre en el caso de tres cabinas y hace dos semanas se sumó una más. Las estaciones son las ubicadas en los accesos a las ciudades de Santo Tomé y Sauce Viejo, y a La Ribera en cercanías de Rosario.

Leandro Bond, titular del sindicato que agrupa a los trabajadores del corredor, mostró su disconformidad ante la precaria situación de los trabajadores y dijo: "No trabajamos de noche porque no tenemos garantizada la seguridad; no hay vigilancia policial por falta de pago de los adicionales".

Desde la Unidad Ejecutora a cargo de la administración de la autopista admitieron el inconveniente. Facundo Ayuso, director técnico de la firma dijo al diario El Litoral que si bien la situación existe no es por falta de pago a los adicionales policiales. Explicó, en cambio, que debieron suspender la contratación de los adicionales a raíz de una serie de requisitorias del Tribunal de Cuentas, y de una actualización en el valor del servicio policial que dilató los trámites.

"Los accesos afectados son los de Sauce Viejo, Santo Tomé y La Ribera, en Rosario", precisó. "Allí no se está prestando el servicio nocturno porque están cerca de asentamientos y generan cierto riesgo. En horario nocturno (de 21 a 6), no se está haciendo tarea de cobro. Sí hay personal pero no se cobra peaje, hasta tanto no vuelvan a prestar servicios los adicionales de policía".

“Hemos tenido, por un lado, una actualización desde octubre en el valor de ese servicio; ello exige hacer una compensación. Por el otro, el Tribunal de Cuentas nos solicitó una serie de informes. Ahora, se hizo el cierre de los servicios presupuestados y con esa compensación, se eleva la respuesta al Tribunal de Cuentas para poder retomar la contratación de adicionales. Eso se resolvería en el transcurso de esta semana y la próxima, pensamos que estaría normalizado el servicio”, dijo el funcionario al medio mencionado.

Y señaló que hubo que suspender la transferencia de los pagos hasta tanto se respondiese la requisitoria del Tribunal de Cuentas. “Esto fue durante parte de noviembre y diciembre. Depende de cada unidad regional. Hace dos semanas que no se presta el servicio en la zona norte (Sauce y Santo Tomé) y desde mediados de noviembre, en La Ribera. Esperamos que se normalice en los próximos días”, agregó.