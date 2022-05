En la semana 12 del juicio contra Esteban Alvarado y otras seis personas acusadas de varios delitos, se están realizando en estas horas los alegatos de cierre de la defensa. En ese marco, este martes fue el turno del abogado Leonel Botta, que defiende a Matías Avila.

El joven está acusado por Fiscalía de haber integrado el grupo que secuestró y asesinó en noviembre de 2018 al prestamista informal Lucio Maldonado, que apareció muerto en las cercanías del casino City Center junto a un cartel que decía "Con la mafia no se jode". Para los investigadores, el homicidio fue instigado por Esteban Alvarado y esa leyenda fue una forma de pretender adjudicar el crimen a la banda Los Monos.

Al hablar este martes en la sala 10 del Centro de Justicia Penal, Botta se refirió en particular a la situación de su defendido. De pie ante el Tribunal, estableció: "Avila no participó ni es responsable del delito que se le adjudica. No se encontraba en el hecho y las pruebas que aquí se presentaron en su contra, no son firmes. Hay unas imágenes de cámara de video y los celulares que se le secuestraron a uno de los imputados, aportados por un testigo. En dichos materiales no consta que mi defendido haya estado involucrado con la muerte del señor Maldonado".

Además, Botta recordó al Tribunal que su defendido se presentó a estar a derecho por su propia voluntad. "Su casa nunca fue allanada por esta causa y no se le secuestró ningún elemento incriminante", dijo.