El asesinato sucedió en el verano de 2024 y causó estupor por el grado de violencia desplegado. Pero volvió al primero plano esta semana con la audiencia preliminar al juicio oral, en el que el fiscal Alejandro Ferlazzo, una vez armado de pruebas y testimonios, pidió la pena máxima para el principal imputado, detenido desde entonces: prisión perpetua para Jonatan Sala, un joven de 27 años que hasta aquel día procuraba ganarse la vida como cuidacoches en la zona de Oroño y Brown.

Fue en el atardecer del sábado 20 de enero de 2024, cuando los bares de Pichincha empezaban a renovar sus parroquianos y se aprestaban para el trajín nocturno. Y de pronto una riña callejera, en aquella misma esquina, alteró el paisaje y atrajo miradas de morbo y espanto. Faltaba un rato para las 7 de la tarde, cuando Sala y un colega, Matías Ezequiel Abraham, se trenzaron a trompadas sobre el asfalto del bulevar, en la mano que lleva al sur.

Sala, si bien residía en barrio Ludueña, era conocido en Pichincha porque buscaba propinas como cuidacoches en el comienzo de Oroño, junto con un hermano y un cuñado. Aquella tarde, Sala llegó para su jornada habitual, pero en busca de una bolsa con pertenencias. Así lo confrontó a Abraham y empezaron a pegarse ajenos al espectáculo que brindaban al gentío.

Abraham fue dominando la pelea y haciendo retroceder a Sala ya sobre la vereda. Pero entonces apareció Héctor, hermano del recién llegado, e intervino en su defensa. Cuando Abraham estaba encima de Sala a las trompadas limpias, Héctor lo pateó en la cabeza y lo puso fuera de combate.

Abraham quedó semi desvanecido sobre la vereda, situación que su rival aprovechó para incorporarse y tomar revancha. Primero se alejó con su hermano hacia calle Brown, y luego volvió solo hasata donde Abraham seguía casi inconsciente en el suelo. Para estupor de los testigos, Sala tomó un bloque de cemento y lo estrelló varias veces sobre la cabeza de su indefenso contrincante. La escena, prueba fundamental, quedó registrada en la cámara de seguridad de una torre. También declararán varios testigos que el matador desoyó el pedido de todos para que cesara con sus golpes arteros.

Abraham agonizó en el Heca hasta el 1º de marzo, cuando murió como consecuencia irreversible del traumatismo sufrido.

“La conducta del imputado fue realizada aprovechando el estado de indefensión de la víctima, que quedó inmóvil en el suelo, teniendo una plena disposición de su cuerpo para causar su muerte con golpes contundentes en su cabeza”, señaló Ferlazzo en su alegato preliminar.

Héctor P. fue condenado en juicio abreviado el 10 de junio de 2025 a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional por lesiones graves en calidad de autor. Su hermano llega ahora a juicio, y por eso el fiscal pidió para él la pena de prisión perpetua. Las audiencias comenzarán en estos días.