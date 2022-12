Los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno, de la Agencia de Delitos Económicos del MPA, ampliaron este martes la imputación contra Patricio Carey, el financista rosarino que resultó detenido por la PSA el último domingo en Ezeiza, cuando volvía de Qatar. La acusación contra el empresario es la de haber vendido dólares en septiembre de 2020 a Marcelo "Coto" Medrano, un narco e integrante de Los Monos y barra de Newell's, que resultó asesinado pocas horas después de haber concretado aquella operación.

La audiencia de ampliación comenzó poco antes del mediodía y finalizó a las 15 hs, pasando a cuarto intermedio hasta mañana. La fiscalía recordó ante la jueza Melania Carrera los hechos que dieron origen a la causa y dio los nombres de algunos de los clientes que tenía Cofyrco, a los que dejaba registrado con seudónimo. Entre ellos, se detectaron operaciones de los ex presidentes de Rosario Central y de Newell's, Eduardo Di Pollina y Eduardo Bermúdez. Uno de los fiscales del MPA relató que el actual titular canalla, Ricardo Carloni, admitió haber ido a la cueva de Corrientes al 800. El financista Gustavo Shanahann, condenado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, también aparecía en el listado.

Fiscalía explicó que al hacer negocios con Cofyrco, lo que se ofrecía a sus clientes era la confidencialidad y poder establecer una operación cambiaria o de mutuos "sin dejar rastros". En esa línea, Narvaja señaló: "Si Medrano, que no tenía en su vida un paso por AFIP ni había tenido un empleo en blanco, iba a un banco con un bolso con tres millones y medio de pesos, no sólo no le hubieran vendido divisas, sino que podía terminar preso. Eso no le pasó en la oficina de Carey, donde pudo entrar y salir con los dólares en pocos minutos".

A la hora de exponer los argumentos para pedir la prisión preventiva, quien se hizo cargo fue el fiscal Miguel Moreno. Relató que hubo dos testimonios que fueron clave para entender que Carey -que goza del beneficio de la libertad mientras espera la llegada del juicio en el que pedirán para él cinco años de prisión, pero que debe cumplir reglas de conducta- buscó entorpecer el accionar de la justicia: fueron los de una ex empleada de Cofyrco que ahora vive en España y el de otro ex integrante de la firma allanada.

En ambos casos, según declararon los testigos, el imputado los presionó para que no declaren en su contra. Uno de esos testimonios, se dio mientras Carey estaba en Qatar viendo el mundial y por ese motivo se activó su pedido de detención al volver al país. En este punto, el fiscal Narvaja aclaró que no había sido el propio viaje lo que causó la solicitud de detener al financista.

Tras el paso a cuarto intermedio, la defensa pidió a la jueza que el imputado sea trasladado a la Comisaría de Ibarlucea, donde tiene fijado su domicilio, para que lo vea su familia. "Llegó de Qatar y está hace dos noches sin dormir en su casa", planteó el doctor Stramazzo. La magistrado a cargo de la audiencia indicó que solicitaría esa posibilidad al Servicio Penitenciario y que de no ser aceptada, volvería a dormir en el ORDER.