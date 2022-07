Comenzó este viernes en el Centro de Justicia Penal el juicio oral y público contra el acusado de asesinar a Brian Romero en junio de 2019 en el barrio Las Flores. El joven de 21 años -que se ganaba la vida como recolector de residuos- circulaba con su moto nueva cuando dos personas se le acercaron y uno de ellos lo ultimó a balazos. La Fiscalía solicitó una pena de 20 años de prisión efectiva.

El fiscal Ademar Bianchini atribuyó al identificado como Germán I. los delitos de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de guerra" y solicitó la pena única de 20 años de prisión efectiva. El Tribunal está integrado por los jueces Román Lanzón, Gonzalo López Quintana y José Luis Suárez.

El hecho ocurrió el 7 de junio del 2019 en la intersección de pasaje 515 y peatonal, cuando el imputado junto a otra persona -ambos portando armas de fuego-, se acercaron a Brian Romero (quien se encontraba abordo de su motocicleta) y lo mataron cuando el muchacho intentó evitar el robo. El joven murió allí y los atacantes se dieron a la fuga.

Germán I. fue detenido el 5 de agosto del mismo año en su vivienda ubicada en España al 7000, a raíz de allanamientos realizados en el marco de la investigación.

"Ese día le había ido a mostrar al papá la batería para la moto que había comprado", recordó María, la mamá de Romero, en diálogo con RosarioPlus previo al inicio de la audiencia. "Ese chico habrá tenido ganas de hacer algún daño a alguien y justo se cruzó mi hijo. Lo conocemos porque somos del barrio, vivimos ahí desde siempre", aseguró.

Y agregó: "Espero que no salga más, que le den los años que le tengan que dar. Para mí 20 años es poco por lo que estamos viviendo. No solo mató a mi hijo, a mi me dejó muerta en vida. Me sacaron un pedazo de mí. No se lo deseo a nadie. Hay una justicia llamada divina y esa ya está sellada. Cada lágrima mía mi Dios la tiene guardada", cerró la mujer.