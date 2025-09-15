Los fiscales Marisol Fabbro y José Luis Caterina pidieron este lunes al tribunal integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese que condenen a su ex colega Patricio Serjal a la pena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, como culpable del delito de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, que ellos consideran probabos y que intentarán demostrar en el juicio oral iniciado en el Centro de Justicia Penal.

Fabbro y Caterina estiman que el juicio será de trámite largo, unas tres semanas, en función del abundante material de prueba y testigos a exponer en cada una de las audiencias que empezaron a producirse desde este lunes.

En declaraciones previas, explicaron que decidieron llevar a juicio ya a Serjal y al ex empleado judicial Nelson Ugolini porque “ya estaban en condiciones de ser llevados a juicio desde julio de 2023” y no querían prolongar más esta instancia. Queda pendiente la resolución de la imputación contra el senador Armando Traferri, ocurrida el año pasado pero de trámite más demorado en función de que el desafuero del legislador fue rechazado por el Senado provincial. Los otros imputados que serán sometidos a juicio con posterioridad son el ex fiscal de primera instancia Gustavo Ponce Asahad y el empresario de juego y apuestas Leonardo Peiti, quienes involucraron en la trama criminal a Serjal, hoy en el banquillo de los acusados.

En cuanto a Ugolini, la acusación lo señala como miembro de la asociación ilícita y partícipe de cohecho pasivo simple, además de incumplir con sus deberes como funcionario. Para él, los fiscales pidieron 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación especial.

“El doctor Serjal llega en estado de libertad. Había estado antes detenido y había estado también en una prisión preventiva domiciliaria que luego fue revocada”, explicaron. Ugolini está en prisión preventiva pero no por esta causa sino por otro hecho de defraudación en el que se encuentra involucrado.