El conductor del Renault Sandero que participó de la picada que terminó con las vidas de David (43) y Valentino Pizzorno (8 años) obtuvo el alta médica y se confirmó que será finalmente imputado el próximo lunes por el doble homicidio del sábado 20 de marzo en las primeras horas de la madrugada en la Avenida del Rosario y Ayacucho.

Este viernes se realizó la junta médica a Germán S., y se dictaminó que “el mismo se encuentra en condiciones de ingresar al Servicio Penitenciario”. Fue así que la Fiscal Valeria Piazza Iglesias ordenó su detención en una repartición policial, y en los próximos días se llevará a cabo su audiencia imputativa “en principio por el delito de Homicidio simple con dolo eventual”, consignaron fuentes de la Fiscalía en diálogo con Rosarioplus.com.

Germán S. producto de los golpes producidos en el siniestro permaneció internado en el Sanatorio Laprida desde aquel 20 de marzo, y luego desde mediados de abril cumplía prisión domiciliaria hasta mejorar su salud para percibir la imputación. Si bien aún tiene secuelas en el cuerpo, ya se decidió que "será trasladado al order y allí permanecerá hasta la audiencia imputativa".

Entre lágrimas y acompañada de sus afectos Cintia, la única sobreviviente agradeció la decisión y pidió justicia en diálogo con la prensa, donde recordó la importancia de que le fuera otorgada la prisión efectiva.

La tercera víctima precisó este viernes frente al Tribunal que "éste es un paso muy importante porque lo que reclamábamos era que le den prisión, y hasta ser imputado así permanecerá. Que pague lo que debe pagar porque es un asesino al volante. Nosotros creemos que ya está en condiciones, queríamos que esté preso desde el día 1, pero entendemos que así son las leyes".

"No solo me arruinó la vida a mí, se la arruinó a sí mismo y a su familia, y las leyes son muy suavecitas por homicidios de tránsito. Nadie me los va a devolver a mi marido e hijo, pero la Justicia debería ir con todo el peso de la ley para que otros no hagan lo mismo. Es horrible levantarte y no tener a tu familia a tu lado, pido a la Justicia que se ponga en mi lugar", fueron las fuertes palabras de Cintia.