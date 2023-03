El gobernador Omar Perotti recibirá al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en lo que parece ser una nueva etapa del vínculo entre ambos gobiernos, obligados por la violencia y el desmadre social que provocó en la última semana las noticias, sobre todo la pueblada tras el crimen de Máximo Gerez de 11 años y la amenaza a Lionel Messi.

El momento es de los más crítico, no sólo por la violencia que los rosarinos pueden ver diariamente, sino porque la política no termina de cohesionar, al contrario, hay disputas que alargan todo tipo de soluciones. Quedó en claro cuando el verborrágico ministro nacional dijo "que Santa Fe es una provincia soberana (sic) que toma decisiones per se, y yo no tengo por qué hacer ninguna evaluación". Ni hablar cuando avisó que los “narcos ya han ganado”.

Perotti dice bienvenida la ayuda de más federales y hasta el Ejército en tareas puntuales que anunció el presidente Alberto Fernández, aunque mantiene sus reservas políticas en algo que parece haberse roto. Se notó en la conferencia que dio en la Expoagro 2023 al ser consultado por el tema: "gracias" con unos cuantos "pero" pisados bajo su lengua. Suspicacias y desconfianzas cruzadas agarradas de un hilo. Al menos, el gobernador ganó alivio porque el tema llegó, finalmente, a la agenda presidencial. No era para menos.

El gobierno nacional enviará a partir de este miércoles a 300 efectivos de la Gendarmería Nacional -que ya fueron llegando en horas de la madrugada- y a otros 100 de la Policía Federal hasta alcanzar, según explicó el presidente Alberto Fernández en su anuncio, los 1400 federales. Pondrán en marcha una delegación de la Unidad de Investigación Financiera, de la UIF en Rosario, para que se ponga especial hincapié en el eslabón financiero donde decanta la plata sucia.

“Hablamos mucho con el Presidente en los últimos días, y también con el deseo de que hubiese una lectura diferente a la anterior con respecto a la presencia de fuerzas federales y un involucramiento mucho más activo de la Nación”, señaló y dejó en claro el momento.