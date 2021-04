El gobernador Omar Perotti visitó este martes el predio de la Ex Rural para monitorear el proceso de aplicación de la vacuna contra el covid. En ese marco, en diálogo con la prensa, fue consultado por el futuro de su ahora ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain. El mandatario santafesino, que no se caracteriza por declaraciones rimbombantes, brindó una definición política, aunque eligió no nombrar al funcionario saliente.

En primera instancia, analizó la posibilidad de que sea denegada la solicitud de Sain de regresar a su labor en el Ministerio Público de la Acusación, a la que había accedido por concurso antes de que el propio Perotti lo convocara para integrar el gabinete provincial.

El rafaelino afirmó, serio y sin levantar el tono: “Yo creo en el funcionamiento de las instituciones y en la independencia de poderes. El MPA otorgó una licencia. Y ahora quien la pidió, debería poder volver. La injerencia en otros poderes no corresponde, más allá de la lectura o de la opinión política”.

Inmediatamente, se le preguntó su opinión ante el pedido de juicio político a Sain y los cuestionamientos por los audios de WhatsApp que se filtraron poco antes de su salida del Ministerio de Seguridad. El gobernador respondió enfático: “Sería hacerle juicio político a alguien que ya no está. Lo que tiene que importar al vecino es cómo estamos llegando ahora mismo con más despliegue en el territorio, con más equipamiento. Esas son las instrucciones que tiene el ministro Lagna. Y que tiene que marcar una impronta diferente a la anterior, por proximidad y por recursos”.