El gobernador Omar Perotti habló de la creciente ola de inseguridad que azota a Rosario y quedó expuesta con el crimen del arquitecto Joaquín Pérez en Arroyito el martes pasado. "Tenemos que subir el piso (de mejora de seguridad) sí o sí y hay un reclamo innegable y que compartimos", sostuvo el gobernador.

Luego, con un tiro por elevación, cuestionó al socialismo por no pedir ayuda antes. "El dolor de cada muerte necesitaba y merece una presencia de Nación como la que reclamado. La deberíamos haber tenido muchos años antes. Quizás para algunos reclamar seguridad de las fuerzas federales es como que no se sabían hacer las cosas y tengo que llamar a alguien para que me ayude no es demérito".

"En el nivel de lo que hay que enfrentar, el no hacerlo, permitió que se agrave, que esas bandas barriales se conviertan en organizaciones criminales que hoy tienen mucho poder de fuego, daño y de corromper", agregó en LT9.

"Debemos trabajar para tener una repuesta más contundente. La magnitud de lo que se desarrolló en tantos años no tiene una resolución inmediata", dijo y agregó que a fin de año se incorporarán 900 agentes más.

"Es todo un proceso tiene que ir afirmándose hasta constituir una fuerza que nos devuelva la formación y ganar en prevención. Estamos lejos de lo que nos gustaría, pero se tomó una decisión y hay un programa de de desarrollo, formación e incorporación de policías".