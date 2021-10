El gobernador Omar Perotti asumió que la Policía de Santa Fe no está en condiciones de enfrentar de manera eficaz al crimen organizado, pero aseguró que "hay cambios profundos en marcha y no hay vuelta atrás: no hay más impunidad".

El jefe del Ejecutivo provincial respondió así en conferencia de prensa junto al ministro de Seguridad Aníbal Fernández al planteo de qué ocurrirá con la fuerza santafesina y su alto grado de connivencia con el narcotráfico mientras comience a operar Gendarmería en Rosario.

"La necesidad de la presencia de las fuerzas federales es muy bienvenida (sic), lo habíamos conversado con el Presidente. Fue muy claro: la Nación no puede permitir que esto pase en su territorio, y la ayuda la hicimos explícita porque con nuestra policía no podemos enfrentar la magnitud del desarrollo de estas organizaciones criminales", señaló el mandatario.

El jefe de la Casa Gris aseveró que "la policía está en una etapa de cambios profundos y sin vuelta atrás. Hubo jefes que se retiraban y parecían condecorados. Hoy muchos están condenados y presos. No hay más impunidad, hay una línea divisoria y el grueso de la fuerza está en ese camino. No hay vuelta atrás, es una transformación necesaria a la que le sumamos capacitación y equipamiento necesario".

"Es clave que Nación nos esté ayudando", concluyó.