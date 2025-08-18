El accidente ocurrió este domingo en Tucumán al 1000, cuando una mujer a bordo de un Toyota Etios perdió el control del vehículo.El auto chocó contra otro coche, impactó en la fachada de un edificio y finalizó incrustado en un árbol.La conductora sufrió un golpe en el rostro pero no hubo heridos entre transeúntes ni vecinos.

El hecho sorprendió a quienes estaban en la zona. Según relató un testigo, la mujer había quedado estacionada en 45° y al intentar poner en marcha el vehículo, la caja automática habría generado una maniobra brusca que la descontroló.

El rodado primero golpeó contra la cubierta de otro automóvil, luego subió a la vereda y embistió la fachada del edificio. Finalmente, terminó su recorrido contra un árbol en la vereda.

Vecinos destacaron que, por fortuna, no circulaban peatones en ese momento ni había personas en el ingreso al edificio, lo que evitó una tragedia mayor.

La conductora sólo sufrió lesiones leves en el rostro y fue asistida por personal médico. El tránsito en la cuadra estuvo interrumpido durante varios minutos por las tareas de remoción del vehículo.