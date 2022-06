El presidente de la Cámara de Titulares de Salones de Peluquería y Afines de Rosario (Catispar), Enzo Sagasti, denunció que su atelier fue utilizado como fachada por un estafador para una supuesta venta de criptomonedas en la que dos jóvenes porteños estuvieron a punto de caer.

"Estaba trabajando, el sábado al mediodía, entran dos muchachos, jóvenes, y me piden hablar con una persona que yo no conozco, pensé que me estaban preguntando por un cliente", comenzó relatando Enzo, titular de la Peluquería Unisex Estilo Sagasti, y continuó: "Me dijeron que fueron citados en el local para hacer una transacción de compra y venta de criptomoneda".

Según comentó el peluquero, en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9, las personas que se presentaron en su negocio buscaban a un hombre de apellido Guerald López, con el cual se habían contactado a través de la aplicación de mensajería Telegram.

"Me cuentan que ellos son de Buenos Aires y habían tenido un intercambio con esta persona", indicó el presidente de Catispar, y agregó: "Él les dijo que trabaja en la peluquería y que acá tenía su oficina, pero no es así".

Al darse cuenta que los jóvenes habían sido citados en el lugar por un estafador, Enzo les ofreció su ayuda para hacer una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación. "Me enviaron captura de pantallas de la conversación con este supuesto hombre y realicé la denuncia en el MPA", señaló.

Respecto a los motivos por los cuales el local fue utilizada como fachada por el estafador, Sagasti recordó: "En la peluquería tuve un cajero para compra y venta de criptomedas, pude haber sido utilizado por el estafador por esto".

"Podías usar el cajero para comprar y vender criptomonedas en pesos, estos chicos querían hacer la transacción en dólares", apuntó el peluquero y concluyó: "Tuvieron la suerte de no ser estafados, pero viajaron desde Buenos Aires".