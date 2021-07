Otra fuga y un agente apuñalado, los antecedentes del "Morocho" Mansilla

Este lunes, diputados provinciales que integran las Comisiones de Derechos y Garantías, presidida por Lionella Cattalini (PS), y de de Seguridad Pública, presidida por Juan Cruz Cándido (UCR), se reunieron con los funcionarios del Servicio Penitenciario Walter Gálvez y Jorge Bortolozzi. Allí, se revelaron violentos antecedentes de Claudio "Morocho" Mansilla, incluso dentro del penal.

El señalado de organizar la espectacular fuga "el año pasado había apuñalado a un agente de la cárcel, no obstante lo cual siguió estando en un pabellón común", indicó Cándido. El presunto ideólogo del escape de Piñero, actualmente prófugo, se presume podría estar en Paraguay. En tanto la Provincia ofreció ahora un millón de pesos para quien aporte información sobre su paradero y pesa sobre él un pedido de Interpol.

La fuga, cabe recordar, se dio el domingo 27 de junio, pocas horas antes de la cita que Mansilla tenía en Tribunales, para declarar como imputado por un doble homicidio perpetrado en 2018 en la zona oeste. Además, en 2011 se había escapado de la cárcel de Coronda, había cumplido antes una condena de 17 años por robo calificado y tenía desde 2013 otra causa de la Justicia Federal. En escuchas que se difundieron en las últimas horas, el prófugo le había dicho a su novia: "Me van a dar reclusión. Si no nos movemos y hacemos algo, yo no salgo nunca más”.

El muro y los presos de alto perfil

Respecto de lo que puede pasar ahora en el penal de Piñero, Cándido contó: "Hay en marcha una serie de medidas a posteriori de lo que ocurrió, para evitar que esto se repita. Nos hablaron del muro, por ejemplo. Pero ya sabemos que en Coronda, con un muro de tres metros de alto, en su momento también hubo un escape. Igualmente, creemos que es necesario reorganizaciones internas dentro del penal, que tampoco se han hecho. En mayo, se había dado la fuga de dos detenidos en carritos de supermercados y no se hicieron cambios. Si no pasa eso, pueden poner un foso con cocodrilos, en lugar de un muro, pero igual habrá problemas. Nosotros pedimos y creo que es una visión compartida, de reforzar el esquema de mudar a los presos de alto perfil".

La subejecución del presupuesto para obras en cárceles

Por su parte, la legisladora Lionela Cattalini señaló: "Hoy no encontramos respuestas del Servicio Penitenciario y no dieron respuesta sobre temas claves. Vimos falta de compromiso con la gestión en el tema del equipamiento carcelario. Cuando preguntamos por qué en 2020 solamente se ejecutó el 39 por ciento del presupuesto destinado a tecnología en cárceles, nos dijeron que durante el año pasado, se había priorizado la pandemia durante el año pasado. Y admitieron que las licitaciones para compra y arreglo de las cámaras de seguridad, se iniciaron en octubre del año pasado y en abril de este año, y que ninguno de los dos procesos licitatorios están terminados. Nos dijeron que habrá trabajo en conjunto y lo avalamos. Pero no podemos esperar un año y medio para que se resuelva cada trámite. Lo mismo pasa con la tecnología de los inhibidores. Omar Perotti tiene los recursos necesarios".

Cattalini agregó: "Hay declaraciones del propio Bortolozzi en las que dice que se destinaron 60 millones de pesos para el Servicio Penitenciario, en el marco del COVID. El propio funcionario reconoce que hay desmanejos y arbitrariedades en esos fondos, sobre los que se iniciaron sumarios administrativos. Le preguntamos por qué después de los profugados en carritos de supermercado, no hubo cambio de autoridades en Piñero".

"Tampoco pudimos recabar demasiada información de lo que pasó. Sabemos que participaron entre tres y cinco personas, divididos con en uno o dos autos. Que dos personas ingresaron disparando y una tercera actuó con la amoladora. Que los agentes del Servicio Penitenciario dispararon 99 tiros para repeler el ataque. Pero no sabemos qué cantidad de tiros dispararon los atacantes, ni en qué momento arranca el ataque, si sólo desde fuera o también desde adentro. Sabemos sí que Mansilla y Candia eran detenidos de alto perfil que no debían estar en ese Pabellón del cual se escaparon. El señor Mansilla había participado de un motín el año pasado y ya había apuñalado a un agente penitenciario".

La reunión se realizó de manera mixta, con los presidentes de ambas comisiones de manera presencial en el Anexo de la Cámara de Diputadas y Diputados, en Rosario, y los funcionarios y demás integrantes de las comisiones de manera remota.