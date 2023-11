El gobernador Omar Perotti se refirió al asesinato del policía Leoncio Bermúdez en el Hospital Provincial de Rosario. Dijo que “es un día de dolor para la fuerza de seguridad” y consideró que “las instancias de acompañamiento y presencia estaban dadas”. “Siempre que suceden estas cosas surgen elementos que pueden haberse hecho mejor. A veces, los hechos van exigiendo cada vez más. En algunos procedimientos no se está del todo preparado”, sostuvo, y consideró que nadie pensó que en un hospital pueden llegar a pasar estas cosas. “Esto habla a las claras de los hábitos que tenemos que cambiar”.

Perotti confió en los avances de la investigación judicial y sostuvo que es ésta instancia la que debe dilucidar el motivo de la presencia de los sicarios en el hospital. El gobernador sostuvo que el hecho “habla a las claras de los hábitos que hay que cambiar”, respecto del resguardo de alguien privado de su libertad que está siendo atendido. “Sobre todo cuando en ese lugar donde lo están cuidando pasa lo que pasa con la muerte de un integrante de nuestra institución policial y con cuadro de situación que podría haber sido más grave aún”.

El gobernador destacó en ese sentido el compromiso que asumió el candidato Sergio Massa en el combate contra la inseguridad. “Es la expresión de lo que uno quiere, que un presidente se involucre. No solamente por Santa Fe, sino también por Argentina. El país no se puede permitir que pasen estas cosas”, dijo. Y destacó que el recrudecimiento de la violencia en estos últimos días “involucra a personas pertenecientes a bandas cuyos jefes están detenidos en cárceles federales". “El compromiso nacional tiene que involucrar no solamente mayor presencia e inversión, sino mayor control en cada una de las dependencias del servicio penitenciario nacional”.