Una investigación penal iniciada hace tres meses desembocó este lunes en un número inédito de allanamientos simultáneos –110, según informó el Ministerio Público de la Acusación– entre Rosario, Villa Gobernador Gálvez y cárceles en Piñero, Ezeiza y Marcos Paz, de provincia de Buenos Aires. Fueron detenidas 33 personas en total, entre ellos a uno de los líderes de la barrabrava de Newell's y a otro del club Coronel Aguirre. La redada múltiple enfocó tres organizaciones delictivas comandadas desde prisión por los presos de alto perfil Nicolás “Pupito” Avalle, Carlos “Toro” Escobar y Jerónimo “Jeringa” Bogado.

Las requisas partieron de madrugada por orden de los fiscales Pablo Socca y Brenda Debiasi, a las órdenes del fiscal general Matías Merlo. Además de las detenciones, hubo secuestro de estupefacientes, armas, dinero y elementos de prueba. La sospecha que recae sobre estas bandas es que controlaban la venta de drogas al menudeo en ambas ciudades, y ejecutaban actos violentos como parte de ese negocio ilegal.

Uno de los detenidos con mayor renombre es Daniel “Zapa” Vallejos, señalado como uno de los actuales referentes de la barra brava de Newell's Old Boys. Asimismo, también cayó José María Medrano, alias “Yiyo”, jefe de la hinchada de Coronel Aguirre, una empleada municipal de Rosario asignada en el Hospital Roque Saenz Peña, y un policía con funciones a cargo en el Hospital Clemente Álvarez.

Para semejante despliegue participaron decenas de efectivos de Policía provincial, Gendarmería y Policía Federal.