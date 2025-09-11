Norma Acosta, una rosarina de 48 años, de alta exposición mediática en la crónica judicial de la ciudad, fue imputada por la jueza Eleonora Verón, por el delito de uso de arma de fuego, agravado por la participación de un menor de edad, como instigadora y por falso testimonio.

En resumen, consideró como probable que ella misma encargó un atentado a balazos contra su propio domicilio, ocurrido en mayo pasado, en el pasaje Larguía al 3400, de barrio Tablada, con el propósito de culpar por ese ataque a la Policía. Había sido arrestada la semana pasada; y ahora seguirá detenida por 6 meses hasta el juicio oral.

Con Acosta también fue imputado Juan José Gómez, de 26 años, ex barra de Los Guerreros y luego reconocido en la barrabrava de Newell's. A este la jueza lo imputó de intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego, agravado por la participación de menor de edad en concurso ideal con abuso de armas, como partícipe primario.También seguirá preso por 6 meses.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Pablo Socca. Entiende que Acosta, ayudada por Gómez, organizó un autoatentado que ocurrió a las 9 y media de la mañana del 7 de mayo. “Ello con el objetivo de instalar públicamente la sospecha de una represalia cometida por la Policía de la Provincia de Santa Fe. Resultando víctima de un supuesto atentado que tendría presunta explicación en denuncias de corrupción realizadas días atrás por la imputada en redes sociales ; generando de esa manera conmoción pública y temor en la sociedad por la importante situación -en apariencia- ocurrida”, explicó el fiscal.

La treta sobrevino luego del 5 de mayo, cuando hubo 34 allanamientos y 16 detenidos –en su mayoría, policías de la URII– involucrados en un caso de corrupción, con malversación de fondos para la compra de combustible para los vehículos policiales.

El escándalo derivó en la remoción de varios jefes y la intervención de la URII. Acosta quiso capitalizar ese desenlace como la denunciante original de todo. “Hizo provecho de la exposición de lo ocurrido para tomar una postura ante los medios de comunicación como una persona perseguida por las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe, teniendo la posibilidad de prestar declaración testimonial como víctima ante autoridades judiciales a en la investigación, para instalar hipótesis ficticias y fraudulentas y para introducir información falsa e incriminatoria sobre diferentes autoridades policiales, por razones desconocidas”, concluyó Socca.

Con la ayuda de Gómez, reclutó a dos jóvenes de 17 y 18 años a quienes hizo proveer de una pistola calibre 9 mm. En el peritaje de teléfono celular se encontró evidencia de que Acosta esperaba el tiroteo desde la noche anterior, y que conversó al respecto con su pareja. Ella estaba al tanto de que alguien iba a disparar contra su casa y se había preparado para evitar que los tiros impactaran en ella ni en su hijo.

Fueron 5 balazos al día siguiente. En la noche previa, Norma Acosta había emitido un vivo por Facebook en el que denunciaba con nombre y apellido la realización de maniobras corruptas de personal jerárquico de la policía de Santa Fe, esperando que el ataque armado se realice inmediatamente después y así poder instalar la hipótesis de una supuesta represalia policial por sus manifestaciones.

A los gatilleros, inexpertos, los apresaron poco después. Acosta, en tanto, falseó al día siguiente datos del ataque. Dijo que había visto la secuencia exacta de los disparos justo cuando ella salía de su domicilio y señaló un auto Volkswagen Voyage como el punto de origen de los disparos. Socca comprobó que eso fue mentira, y que los autores de la balacera fueron dos jóvenes N.R. y otro menor de edad que acudieron al lugar en una bicicleta.

Ambos jóvenes están en prisión preventiva e imputados por abuso de armas agravado. Seguirán presos al menos hasta el 20 de noviembre.