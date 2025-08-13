Un hombre de 34 años que había sido baleado el martes 5 de agosto en Fonseca y Fausa, en barrio Saladillo, murió este martes por la noche en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Agustín Ernesto Núñez había sido trasladado desde el hospital Roque Sáenz Peña hacia el HECA con once orificios de bala en cráneo, brazos y piernas.

En el hospital de avenida Pellegrini 3205 permaneció internado en la unidad de terapia intensiva durante una semana, hasta que este martes se confirmó su fallecimiento.

Por lo tanto, el crimen quedó bajo la investigación de la fiscal de Homicidios Dolosos, Georgina Pairola.