El único sobreviviente del siniestro laboral ocurrido este domingo en una torre en construcción, en la ciudad de San Lorenzo, falleció este mediodía como consecuencia de los graves traumatismos sufridos al caer con sus compañeros dentro de un montacargas que se desplomó desde el 9º piso.

Se llamaba Fernando Guerra y tenía 27 años. Como sus cuatro compañeros que perecieron en el acto, todos eran oriundos del norte santafesino: Matías Aquino (30 años) y Lucas Palacio (25) venían de Florencia; y Alexis Cettour (25) y Axel Vanwelle (25) provenían de Comuna Hardy, un pueblito cercano.

Guerra había sido internado en el Policlínico Eva Perón, de Granadero Baigorria, y fue directo a terapia intensiva por múltiples heridas: pelvis fracturada y graves lesiones en brazos y piernas. Nunca pudo superar el estado y este lunes falleció.

Ahora hay una investigación penal a cargo del fiscal Leandro Lucente, que clausuró la obra, para determinar la causa del siniestro. El montacargas podía transportar hasta 2,5 toneladas de peso, por lo que la carga de los 5 operarios no fue una causa. Las 5 víctimas habían participado del montaje del elevador que se usa para llevar materiales de la construcción hacia las plantas superiores del edificio.

La caída se precipitó de repente, los Bomberos Zapadores comprobaron luego que la estructura cayó al vacío porque las grampas que aseguran los cables de sujeción se soltaron.