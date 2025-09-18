Un trágico accidente se registró este jueves en San Lorenzo, donde un automóvil fue embestido por un tren de cargas en un paso a nivel sin barreras. Como consecuencia del impacto, un pasajero de 54 años salió despedido del vehículo y perdió la vida en el acto, mientras que los demás ocupantes resultaron ilesos.

El siniestro ocurrió en horas de la tarde, en el cruce ferroviario de Berón de Estrada al 1400, entre las calles Thompson e Islas Malvinas. El Ford Focus blanco, con una conductora y cuatro pasajeros, intentó atravesar las vías cuando fue alcanzado por una formación del Nuevo Central Argentino (NCA) que se dirigía al puerto.

Según las primeras pericias, la conductora no advirtió la proximidad del tren o bien buscó ganar tiempo acelerando, pero no logró evitar la colisión. El vehículo fue arrastrado varios metros y uno de los ocupantes, identificado como Adalberto Orellano, de 54 años y oriundo de Rosario, salió despedido por el parabrisas. El maquinista frenó la marcha en cuanto pudo.

Los otros tres acompañantes –dos mujeres y un hombre– no sufrieron heridas de gravedad, aunque fueron asistidos en el lugar por personal médico. La zona del choque estuvo interrumpida mientras trabajaban efectivos policiales y bomberos.

Cabe señalar que el paso a nivel donde ocurrió el accidente no cuenta con barreras, aunque ofrece visibilidad desde ambos lados ya que los terrenos linderos están despejados. El hecho reaviva el debate sobre las condiciones de seguridad en los cruces ferroviarios de la región.