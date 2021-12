Alan Rivero era un joven trabajador de una heladería del casino City Center, sin antecedentes penales, que al salir el pasado sábado a la noche con sus amigos a pasear encontró la muerte, perseguido por un patrullero policial. Al menos esa es la información que manejan sus familiares, que este lunes al no tener respuestas oficiales se manifestaron en reclamo de esclarecmiento de la causa frente al Centro de Justicia Penal.

Según los familiares reconstruyeron, entrevistados por los canales locales, Alan viajaba en moto por Ovidio Lagos junto a varios amigos, y él al ver el patrullero se adelantó, comenzando una persecución del patrullero hacia su moto puntualmente. Los amigos que iban en otras dos motos los siguieron y filmaron luego del momento en que fue embestido y malherido.

Alguien de los testigos llamó al SIES, y el joven fue trasladado al Hopsital Provincial, donde después perdió la vida. Supuestamente “no hubo sirena para que se detenga, el patrullero aceleró y lo empezó a seguir”, dijo su madre, y al momento nadie de la policía ni de la justicia dio precisiones oficiales del hecho.

El hecho fue a las primeras horas del domingo en Ovidio Lagos y Circunvalación, y entre las pocas precisiones que tuvo la familia, los testigos les explicaron que “acusaban que la moto en la que viajaba Alan era robada”, aunque confirmaron: “Oficialmente nadie nos dijo bien cómo pasó. Nos dicen que los policías que iban en el patrullero están detenidos, pero no nos confirman nada, no sabemos ni sus nombres”.

Los amigos y familiares coincidieron en el Centro de Justicia Penal que “Alan era un chico trabajador, salía de trabajar en la heladería del City center y se fue a dar una vuelta con sus amigos”.

La madre relató lo que sabe: “Ellos iban por Lagos, mi hijo adelante y dos motos más atrás. Cuando ve el patrullero él acelera y lo sigue, entonces esta pareja de amigos vieron y filmaron el momento en que lo choca. Y fue llevado por el SIES al hospital, pero cuando llegó la ambulancia al lugar, la policía quería que se retire”.

A esto sumó: “En el hospital no nos dijeron cómo ingresó, pero los amigos nos dijeron que él a principio estaba consciente y decía que le dolía el pecho. El abogado me confirmó que aplicaron el protocolo Minnesotta al caso, porque hay policías implicados. Nos dijeron que suuestamente había robado una moto pero mi hijo no era un ladrón”.

Finalmente reclamó: “Yo necesito que me den una explicación. Nunca entendimos si fue un accidente, si alguien lo chocó y se dio a la fuga o fue el patrullero. Creemos que su cuerpo impactó contra el guardarrail”.