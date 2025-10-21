Organizaciones feministas, sociales y sindicales convocaron para este martes a una movilización con antorchas en la ciudad de Santa Fe, tras dos intentos de femicidio (uno consumado) registrados entre el lunes y el martes y el reciente crimen de una joven en Reconquista.

La marcha, impulsada por la Asociación Civil Generar, partirá a las 18 desde la Municipalidad (Salta 2950) hacia la Plaza de Mayo bajo la consigna “Emergencia en violencia de género ya”.

“Cada vida que se apaga es una llamada urgente a la acción”, señalaron desde la organización convocante, que expresó su repudio ante la “ola de femicidios que sacude al país y a la provincia”.

En el documento difundido este martes, Generar advirtió que estos hechos “no son aislados, sino el reflejo más extremo de una estructura social y política que sigue sosteniendo la desigualdad, la impunidad y el odio hacia las mujeres y diversidades”.

El llamado llega luego de una jornada marcada por la violencia. El lunes por la mañana, una mujer de 35 años fue brutalmente golpeada por su expareja en un edificio de calle Francia al 2700, pese a tener dos medidas de restricción y botón antipánico. El atacante —que ya había estado preso por violencia de género— la esperó en la vereda y la atacó con una manopla de hierro frente a sus hijos. Tras el hecho, intentó quitarse la vida y continúa internado con custodia policial.

Horas después, en barrio Loyola, otra mujer fue asesinada a puñaladas por su expareja delante de sus hijos. La víctima fue identificada como Gabriela Larrosa, de 45 años, quien también había denunciado a su agresor y contaba con una restricción de acercamiento. El femicida, identificado como Sebastián Flores, huyó del lugar y es intensamente buscado.

A estos casos se suma el femicidio de Carol Mora, de 21 años, ocurrido en Reconquista el fin de semana. Su pareja, Hernán Efraín Imhoof, la asesinó junto a un amigo de la joven, convivió con uno de los cuerpos en su casa y fue entregado a la policía por su propia madre.

Los hechos encendieron la alarma y reavivaron el reclamo de las organizaciones que denuncian la falta de políticas efectivas para prevenir y asistir a las víctimas de violencia de género. “No se trata de casos, sino de consecuencias: de políticas públicas inexistentes, de discursos de odio que niegan la violencia y de la falta de recursos para la prevención”, expresaron desde Generar.

La movilización de esta tarde buscará visibilizar ese reclamo en las calles. “Cada femicidio duele, pero también nos convoca a la acción colectiva: a seguir exigiendo políticas y presupuestos con perspectiva de género. No queremos ni una menos, ni una más. Queremos políticas que cuiden, que reparen y que transformen”, concluye el texto de la convocatoria.