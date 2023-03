“Yo no estuve en la situación. Me llamó mi hermano más grande y me dijo ‘vení que lo mataron’”, declaró este lunes a la tardecita Hernán Granados, hermano de Gustavo, asesinado este lunes a las 17 luego de salir a mostrar un auto para vender. “Amo a mi ciudad, pero no pueden matar a la gente como un perro. Perotti, Javkin, vayanse”, declaró Hernán entre lágrimas.

A modo de hipótesis y para describir a la víctima de esta tarde, Hernán declaró ante los medios presentes: “Mi hermano era un chico temperamental. El que lo conoce sabe que resolvía todo a los bollos, quizás le quisieron chorear y él le pegó una piña o algo así. Lo liquidaron, gente”. Agregó que los asesinos se fueron en un Volkswagen Up gris.

“Yo me puse del lado de la gente de Empalme hoy. Estaba mirándolo por tele y me llama mi hermano más grande para decirme que mataron a mi hermano más chico. No sé qué decirles, estoy conmocionado”, dijo Hernán a los medios, dejando en claro que nadie es ajeno a la inseguridad y violencia que está viviendo la ciudad, de la cual ahora es parte la familia Granados a través del reciente homicidio.

En cuanto al esclarecimiento del hecho, el hermano del comerciante de autos usados afirmó que en la zona hay cámaras de todo tipo: “Veremos cuando pasen las horas si aparecen las imágenes”.