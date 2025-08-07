El Ministerio Público de la Acusación (MPA) realiza este jueves una reconstrucción en el Parque España como parte de la investigación por la muerte de Giovani Mvogo, el joven hallado sin vida en la madrugada del 28 de noviembre de 2024 en la zona de las escalinatas.

El procedimiento consiste en una simulación de la caída desde altura utilizando un prototipo a escala con las características físicas del joven fallecido. Además, se harán mediciones específicas de los aires acondicionados que sobresalen de la pared del edificio lindante, elementos que podrían haber influido en la trayectoria del cuerpo al caer.

Según precisaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la actividad busca obtener información precisa para la reconstrucción integral del hecho. A su vez, se ampliará la declaración de la persona que llamó al 911 tras encontrar el cuerpo de Mvogo, quien prestará su testimonio nuevamente, esta vez en el lugar del hallazgo.

La reconstrucción física será complementada con el modelo digital elaborado previamente por peritos del MPA, junto a expertos de la sección de reconstrucción de la Unidad Regional II y técnicos designados por las partes.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa trabajando en otras líneas de investigación: se relevaron registros fílmicos de cámaras de seguridad públicas y privadas, se tomaron testimonios a familiares y allegados de Mvogo, y se realizan pericias vinculadas a su línea telefónica.

“En las cámaras no hay datos relevantes, igualmente todavía están en análisis. Las del lugar del hecho no funcionaban. El simulacro pedido por la querella es para ayudar a la reconstrucción digital, a que sea lo mas fidedigna posible. La investigación estpa abierta y no se descarta ninguna hipótesis”, señaló a los medios la fiscal Mariana Prunotto.

Del procedimiento participan representantes de la Fiscalía, la querella, la Policía de Investigaciones (PDI), el Organismo de Investigaciones, la Sección de Reconstrucciones Integrales, el grupo especial GERZ, efectivos de la Comisaría 2ª y personal del Comando Radioeléctrico, encargado del operativo de corte en el perímetro.