Convocan a una marcha para pedir justicia por Giovani Mvogo, el joven de 17 años que apareció muerto a fines de noviembre junto a las escalinatas del Parque de España. Si bien la investigación concluyó en que habría sido un suicidio, su familia sospecha que podría tratarse de un caso de violencia institucional.

Es que aseguran que era blanco constante del asedio policial en Puente Gallegos, donde vivía. Además, su padre, Desire Mvogo, sostiene que el cuerpo presentaba marcas alrededor del cuello y, desde ese momento, pide colaboración de testigos para conocer qué fue lo que sucedió.

En la convocatoria subrayan que “es fundamental seguir buscando testigos que puedan aportar alguna información, así como también que se pueda acceder a más cámaras de la zona ya que hasta ahora solo se pudo contar con las imágenes de una sola porque supuestamente las otras no estaban en funcionamiento”. La marcha es este lunes a las 20 en las escalinatas (Salta y Av. del Huerto).

“La explicación que me dieron es que fue un suicidio y no sé en qué se basan ellos porque mi hijo era feliz. Jugaba -al vóley- en Central Córdoba y lo habían llamado tres veces a la Selección -juvenil- para probarlo. Los compañeros lo lloraron un montón y ellos mismos no lo creen. A mi hijo lo mataron, nadie me saca la duda”, sostuvo el padre en diálogo con la prensa.

Mvogo es de origen camerunés, pero reside hace varios años en Rosario, donde formó familia. Su hijo, por cierto, había nacido y crecido aquí.

“En la comisaría 2da me dejaron sentado desde las 15 hasta las 20, ahí me toman la denuncia y me dicen ‘váyase a su casa’. Nunca sucedió que el nene se vaya tantas horas y esté sin comunicarse, con el teléfono apagado. Mi hijo tenía una marca en el cuello y le salía sangre de la nariz. Las pertenencias están desaparecidas. No tenía ni su teléfono ni su tarjeta Sube”, observó el hombre.

Además, explicó que cuando le entregaron el cuerpo, ya se encontraba con avanzada descomposición. “En Fiscalía nos dijeron que era porque absorbió mucha agua pero en la Comisaría nos dijeron que se había tirado al vacío. Entonces, ¿de dónde viene el agua?”, cerró.

Lo cierto es que Giovani había salido de su casa de aquel barrio del extremo sur rosarino el miércoles 27 de noviembre a la noche y fue hallado sin vida a las 5.05 de la madrugada del día siguiente, solo con su DNI.

Según la versión oficial, se trató de un suicidio. Pero una mujer residente en el barrio hizo saber a la familia que aquella noche presenció la escena de un patrullero policial abordando a Giovani en la calle, mientras esperaba el colectivo.