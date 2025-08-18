El accidente ocurrió este lunes en el cruce de las rutas 14 y A012, en jurisdicción de Piñero. Un Chevrolet Meriva colisionó con un camión con acoplado y terminó envuelto en llamas. La víctima viajaba en el auto junto a dos hombres que fueron trasladados al hospital.

El siniestro se registró cerca de las 15 y movilizó a personal policial, bomberos, agentes de tránsito y ambulancias del Sies. Según la información preliminar, la mujer perdió la vida en el lugar mientras que los acompañantes fueron derivados al Heca y al Hospital Gamen de Villa Gobernador Gálvez.

El impacto dejó destruido al Chevrolet Meriva, que tras el choque se incendió en plena ruta. Los investigadores de la PDI trabajaron en la escena para relevar datos y determinar la mecánica del hecho.

Se trata de un cruce que ya había sido escenario de un accidente fatal a comienzos de julio, lo que vuelve a poner en discusión las condiciones de seguridad vial en la zona.