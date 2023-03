Miriam, tía de Máximo, el nene de 11 años que fue asesinado este domingo a la madrugada en Cabal 1300 bis y pasaje San José de barrio Empalme Graneros, dijo conmovida a RosarioPlus.com que todavía no puede caer en razón sobre lo ocurrido y que le quitaron de las manos la vida de un nene de solo 11 año que nada tiene que ver con las disputas barriales.

“Estábamos en el cumpleaños de una chica que es del Chaco, habíamos terminado de comer unas pizzas y los chicos salían para su casa, cuando vino ese auto de mierda y nos lo sacó de las manos, le sacó la vida a un nene de 11 años y el otro nene de 13 que está luchando por su vida”, relató la mujer entre lágrimas.

En la continuidad de su testimonio: “Estaban cenando con las nenas de mi hermana y otros chicos más, era un cumpleaños sencillo y pasó todo lo que pasó. Me sacaron la vida de Máximo, y el otro nene Alexis, mi otro sobrino, está luchando por su vida. Es tremendo lo que pasó no lo puedo creer, todavía no caigo en esta situación, no entiendo cómo se la agarran con gente inocente”, lamentó.

Máximo murió durante la madrugada de este domingo en una nueva balacera que tuvo lugar en la ciudad de Rosario. El suceso ocurrió pasadas las 2.30 y tuvo lugar en inmediaciones de San José y Cabal, en zona del barrio Los Pumitas.

Por el caso, otros tres niños también resultaron heridos. Sobre la mecánica del hecho, circuló la versión de que un hombre apareció en el lugar y sacó de entre sus prendas un arma de fuego y comenzó a disparar hacia donde había un grupo de personas que se encontraban sentadas sobre la vereda. Entre ellas, donde estaban los menores de edad.