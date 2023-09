Un policía fue asesinado este jueves por la tarde a balazos. El hecho ocurrió en Lamadrid al 500, frente a la Agencia de Investigación Criminal (AIC). El hombre, identificado como César Carmona, tenía 50 años y hacia poco tiempo que trabajaba como inspector en la Dirección de Inteligencia Criminal Estratégica, dependiente de AIC. El fiscal de Homicidios Alejandro Ferlazzo dijo a los medios que el ataque fue dirigido a la víctima.

El ataque ocurrió a eso de las 15 de este jueves, cuando Carmona llegó a la sede de la AIC, donde trabajaba. El hombre estaba vestido de civil y no llegó a salir de su Ford fiesta negro cuando un Citroën rojo lo cruza y desde allí, al menos dos personas lo atacan. Carmona llegó a bajarse de su auto, pero los disparos no cesaron. En el lugar quedaron servidas 13 vainas. El inspector fue trasladado de manera particular al hospital Roque Sáenz Peña - el más cercano - y falleció a los pocos minutos.

Los primeros datos que arrojó la investigación de Ferlazzo indican que al menos la última cuadra la hicieron los dos autos en el mismo sentido de circulación. Al momento se desconocía el resto del recorrido. El fiscal aseguró que el ataque fue dirigido a la víctima, aunque no pudo aún dilucidar el móvil. “Él alcanzó a bajarse del vehículo y aún así le siguieron disparando, así que todo nos hace pensar que directamente buscaban dispararle”, sostuvo a los medios.

Ferlazzo indicó que se está trabajando en conjunto con la unidad de Asuntos Internos.

Al momento, agentes policiales buscaban el Citroën C3 rojo involucrado en la balacera. Unas horas más tarde del hecho fue encontrado uno en Sánchez de Bustamante al 400 pero no se había confirmado que se trate de ese vehículo.

La sede de la AIC fue baleada dos veces este año. El primer ataque fue en febrero y el último el 25 agosto. En ambos casos, dos personas en moto tiraron contra la sede. Por ambas balaceras fue imputado Lautaro Román Núñez, involucrado además en el asesinato de un hombre baleado mientras paseaba su perro.