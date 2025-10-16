Personal de la División Antidrogas de la Policía Federal de Rosario llevó a cabo, este jueves, más de veinte allanamientos en Rosario, Funes y Roldán, en el marco de una investigación por venta de drogas.

Como resultado de los procedimientos, que fueron solicitados por los fiscales federales Franco Benetti y Matías Scilabra y autorizados por el juez de Garantías Carlos Vera Barros, se detuvo a seis personas y se secuestró marihuana, cocaína, tusi, cristales, éxtasis, dos armas de fuego y dinero en efectivo, entre pesos y dólares.

Los allanamientos se realizaron este jueves tras dos años de medidas investigativas del Ministerio Público Fiscal y la Procunar, donde se detectó la conformación de una banda, integrada por al menos 16 personas, para la venta de diferentes tipos de drogas en la zona sur y centro de la ciudad.

Cabe remarcar que en el operativo se secuestró también material importante para la causa, como teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y documentación que será objeto de peritajes digitales en los próximos días.