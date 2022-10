Maniataron y asesinaron a un joven en una casa a metros de un búnker

Hallaron este lunes a un joven asesinado dentro de una casa abandonada en la zona noroeste de la ciudad. Se encontraba maniatado y amordazado en una silla y presentaba un disparo de arma de fuego en la cabeza. El hecho ocurrió en Juan B. Justo al 8600, en barrio 7 de Septiembre. Según las primeras informaciones, el cuerpo se encontró a metros de un punto de venta de droga al menudeo.

La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Spelta, en tanto que agentes policiales resguardaban la escena del homicidio.

"El apodo de la víctima es 'Paraguayo' así que presumo que puede ser de esa nacionalidad. El no vivía acá sino que transitaba por todo el barrio y acá ha tenido un conflicto con las personas que sí habitaban este domicilio. Una hipótesis es que esto se trataría de un bunker de drogas. Estamos levantando rastros que presumimos pueden llegara ser estupefacientes", sostuvo ante la prensa el fiscal.

Y agregó: "A la 1 se escuchó el disparo. Entrevistamos los vecinos pero nadie nos adelantó datos de interés. El lugar donde se halló el cuerpo es una casa abandonada. Donde se encontraban las personas que presumimos fueron los autores es en la casa de enfrente, donde funcionaría el bunker. Fue muy improvisado, lo hicieron con los elementos que encontraron en el momento".

"Desde 2018 que vengo denunciando. Todos los días hay tiros acá. La policía sabe. Porqué me tengo que cruzar por la calle y ver todos los días a los que me amenazan que me van a sacar la casa. Ahí están, riéndose”, manifestó a la prensa una vecina del barrio tras conocerse el crimen. La mujer apareció con la cara ensangrentada por una aparente agresión de una vecina.