Un centenar de trabajadores de reparto en Santa Fe se congregaron esta mañana de martes en la intersección de bulevar Gálvez y Vélez Sarsfield para marchar a distintos puntos de la ciudad en pedido de seguridad.

La convocatoria fue planificada por los sucesivos hechos de inseguridad vividos cotidianamente en sus horarios de trabajo, una situación que se agudizó desde la apertura de las restricciones por la pandemia.

"Hace dos años no era lo mismo. Perdí un trabajo administrativo cuando dictaron la cuarentena, pero cuando estábamos resguardados no había tanta inseguridad", comentó una de las manifestantes a Aire Digital.

Sobre su situación, para nada extraordinaria, comentó: "Me robaron tres veces, en una me sacaron la bicicleta, pero aunque denunciamos nunca tuvimos respuesta de la policía".

"Nadie se quiere meter, la gente tiene miedo de que le disparen", agregó la trabajadora, a lo que otra agregó: "Es imposible. Una quiere hacer las cosas bien pero nos dejan solas. No estoy trabajando porque ya me robaron dos veces la moto y es algo que ocurre en cualquier punto de la ciudad".

Además de protección estatal y policial, los trabajadores de reparto también apuntan contra sus empleadores. "La empresa no nos brinda ningún seguro ni nos acompañan como deberían; una vez me robaron, se comunicaron, les expliqué la situación pero igual me descontaron el pedido", graficó uno de los manifestantes.

"De noche salimos de a dos y nos apoyamos en grupos para no estar solos", detalló además sobre las estrategias que se dan para no ser robados.

"A muchos compañeros le gatillaron en la cabeza. El 1 de enero le robaron a mi hijo a punta de pistola. Se viva muy mal y salimos con miedo, pero solo queremos trabajar. Somos blanco fácil", cerró el relato otra de las manifestantes.