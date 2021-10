Sebastián Carranza, vocero del Ministerio Público de la Acusación, dialogó con RosarioPlus sobre las últimas novedades en la investigación por el crimen de Joaquín Pérez: "Lo que tenemos hasta ahora son datos que se fueron corroborando, con datos que solicitó el fiscal Spelta. En primer lugar, el resultado de autopsia, en la que se pudo recuperar un proyectil calibre 40 que coincide con el calibre del arma hallada en el auto y con la vaina que estaba también dentro del vehículo. Se presume que es el arma utilizada, aunque se debe esperar la pericia balística de la que tendremos resultado hoy también".

El caso de Joaquín, arquitecto de 34 años que fue asesinado cuando guardaba su Renault Clio en una cochera de Muñiz al 1200, a la vuelta de su casa de pasillo, conmociona a la ciudad: "Al momento no hay nada que nos permita inferir que no haya sido un hecho de robo, de los que se conocen vulgarmente como 'al voleo', sin inteligencia previa. Dos personas que vieron la oportunidad de abordar a la víctima y sustraerle sus pertenencias. Y que por algún motivo que no pudo todavía definirse, agreden con un arma de fuego. Uno de esos agresores se lleva el auto y otro se va en la moto en la que habían llegado. Dejan el auto a las pocas cuadras, presumimos que al darse cuenta que la situación iba a tomar otro tenor por las heridas que habían propinado a la víctima. En el apuro, es cuando entendemos que pierden la pistola dentro del vehículo. El arma fue encontrada en el pequeño espacio que hay entre el asiento del conductor y la puerta".

El caso está siendo investigado por el fiscal Adrián Spelta. Y se trabaja ahora en la reconstrucción de cómo fue el escape de los asesinos: "Hay muchas cámaras de seguridad que fueron aportadas por la población, a la que agradecemos. Lo que estamos haciendo ahora es el recorrido que hacen los agresores cuando escapan, con datos que vamos a preservar por cuidado de la investigación. Las personas involucradas en el hecho, inferimos que son mayores de edad por su contextura física", dijo Carranza. Y agregó sobre el arma encontrada dentro del Clio: "Hallamos una vaina calibre 40 y otros proyectiles del arma, que tenía numeración. Hemos enviado ese dato de identificación a peritar, para saber la identidad de su titular y saber si había denuncia de extravío o arma de la pistola utilizada".

Por último, desde Fiscalía explicaron que más allá de la retribución económica que ofreció este jueves el gobierno provincial, de un millón de pesos para quien brinde información sobre el paradero de los criminales, han llegado muchas llamadas aportando pistas.