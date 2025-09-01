Llevaron al Dibu Gómez a la cárcel de Piñero y reasignaron los $35 millones de recompensa

Gerardo Sebastián Gómez, alias Dibu, fue confinado en la Unidad Penal 11, en la localidad de Piñero, luego de haber sido atrapado por la Policía de Investigaciones en Dock Sud, Avellaneda, el 26 de agosto. Era uno de los 10 delincuentes más buscados por la Justicia santafesina, y por el que el gobierno ofrecía una recompensa de 35 millones de pesos a quien aportara datos para apresarlo.

El subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Marcelo Albornoz, explicó que, tras recibir la autorización judicial, “el viernes pasado por la tarde un equipo especializado de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe concurrió a la Comisaría 3ª de Dock Sud, donde permanecía detenido, y lo trasladó al penal de alto perfil de Piñero, donde ingresó el sábado a las 3.30 de la madrugada”. Según detalló, el operativo se realizó con un vehículo preparado para traslados y con un equipo de seis efectivos provistos de armamento corto y largo. A diferencia del momento de su captura, en el que Gómez se resistió, “el traslado fue normal y sin inconvenientes”.

Gómez era requerido por la Justicia en una causa por homicidio y otra por asociación ilícita, ambas bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En particular, se lo señala por un asesinato cometido en 2022 en la zona de Puente Gallego, en Rosario, y por integrar una organización criminal liderada por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, vinculado a la banda de Los Monos, quien cumple prisión perpetua en la cárcel federal de Ezeiza.

El detenido también fue referente de Leandro “Pollo” Vinardi y de Carlos Daniel “Toro” Escobar en la barra brava de Newell’s. Ambos se encuentran presos y fueron involucrados en la disputa que desembocó en el crimen de Lorenzo “Jimi” Altamirano, baleado el 1 de febrero de 2023 frente al estadio Marcelo Bielsa.

La inclusión de Gómez en la lista de los más buscados respondía a su peligrosidad y a su rol en hechos de fuerte repercusión pública. “La captura de estos hombres es una prioridad debido a su peligrosidad, al impacto que generan en la sociedad y a su participación en organizaciones criminales o en hechos de gran trascendencia”, había señalado el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, el 5 de agosto, al presentar la nómina.

Recompensa reasignada

Respecto al sistema de recompensas, Cococcioni informó que los 35 millones ofrecidos por la captura de Gómez “serán reasignados. El fondo de recompensa es una decisión del Gobierno de Santa Fe y lo consideramos una buena inversión. Ya nos comunicamos con el ministro de Economía, Pablo Olivares, para notificarle que esa recompensa vacante se destinará a la búsqueda de otra persona, que pasará a integrar la lista de los diez más buscados”.