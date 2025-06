El fiscal penal Lisandro Artacho confirmó este miércoles que el Ministerio de Relaciones Exteriores está culminando los aprontes para extraditar finalmente a Damián Reifenstuel, el fugitivo acusado de haber dado muerte a Ivana Garcilazo, el 30 de setiembre de 2023, luego de un clásico entre Central y Newell's.

El docente e hincha leproso que se mantuvo prófugo durante casi dos años, y que fue aprehendido en febrero pasado en un paraje rural de Bolivia, será traído en un vuelo comercial bajo custodia de Interpol hasta Buenos Aires, donde la Policía de Santa Fe tendrá la misión de conducirlo hasta Rosario para someterlo a audiencia imputativa por homicidio agravado.

Artacho consideró que el juicio oral debe realizarse antes de octubre de 2026, es decir, antes de que se cumpla el plazo legal de la prisión preventiva de los otros dos involucrados en el crimen. Se trata de Ariel Cabrera y Juan José Massón, quienes se entregaron días después del crimen y se encuentran desde entonces en prisión preventiva.

Señaló el funcionario que la realización del juicio depende también de cuestiones logísticas y de disponibilidad de salas y recursos que determina la Oficina de Gestión Judicial, a cargo de administrar el desarrollo de la justicia penal oral en Rosario con los cientos de causas en paralelo que se realizan cada mes.

El fiscal aclaró que no está definido aún dónde será recluido Reifenstuel una vez en prisión en Rosario. “Habrá sugerencias, seguramente, será un lugar seguro, del que no pueda escapar, pero también donde no sufra represalias porque el contexto lo amerita. La defensa planteó algunas cuestiones en este sentido para preservar la integridad del acusado”, dijo por Radio 2.

No obstante, Artacho consideró que “hay peligro procesal, es decir, de fuga. Porque lo hizo por casi dos años y en otro país. Fue muy difícil encontrarlo, surgió del aporte de un testigo reservado gracias a una recompensa que la Provincia generó para eso. Se cambió el nombre, cambió domicilio, otro país, serán elementos que pesarán en la imputativa”, anticipó.

En cuanto al monto de pena exigible, a los tres imputados le cabe un mínimo de 11 años y hasta un máximo de 35 años de cárcel. Para Cabrera y Massón, Fiscalía ya solicitó pena de 30 años de prisión. La querella encarada por la familia Garcilazo pidió 34 años de prisión. Debido a su condición de fugitivo, es probable que a Reifenstuel le caiga un pedido de pena máxima.

“Es una referencia para valorar lo que Fiscalía tomará. La ciudad ha demostrado un gran repudio a estas acciones, y la gravedad del hecho se reflejará en el monto de pena que Fiscalía solicitará. Estas personas tenían la opción de elegir una conducta distinta y pero tomaron esta, que le costó la vida a Ivana”, concluyó.

El crimen ocurrió aquella tarde en la que Garcilazo volvía en moto con su pareja desde el Gigante de Arroyito, donde juntos habían presenciado el clásico entre Central y Newell's. Lo hacía como acompañante en la moto, rumbo a su domicilio en zona sur. Al llegar a Ovidio Lagos al 1600, muy cerca del Coloso del Parque, cruzaron a algunos hinchas de la Lepra, entre los que se contaban Reifenstuel, Cabrera y Massón. Y de estos partió un cascotazo contra la pareja. El adoquín golpeó en la cabeza a Ivana, quien cayó sobre el pavimento y falleció.