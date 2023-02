Le robaron la computadora a un operador de Radio Sí y pide ayuda para recuperarla

Juan Manuel Carrión, operador de Radio Sí 98.9, sufrió el robo de su computadora y otros elementos de trabajo en la madrugada del sábado en las inmediaciones de Rioja y Callao. La víctima fue interceptada por dos hombres en moto que subieron a la vereda, forcejearon con él y se llevaron sus pertenencias. Juan Manuel regresaba caminando por Callao desde Pichicha en donde esa noche fue a trabajar al bar Casa Brava como DJ.

Según contó a Rosarioplus.com ocurrió cerca de las 4 de la madrugada en la esquina de Callao y Rioja a pocos metros de su casa. “Me agarraron de la mochila y me zamarrearon, ahí fue cuando me caí al suelo y me golpeo los codos y las rodillas”, contó Carrión y dijo que además de la mochila, en el forcejeo los ladrones también se hicieron de su teléfono celular.

En su mochila llevada una computadora marca Toshiba, un controlador Numark Party Mix, auriculares para poder hacer su trabajo. Más allá del valor económico de estos objetos, lo que a Juan Manuel le preocupa es que estas son sus herramientas para poder trabajar por lo cual pide a quienes puedan aportan algún dato colaborar para dar con los objetos robados.