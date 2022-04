En la conferencia de prensa improvisada este miércoles luego del anuncio de pedido de renuncia al secretario de Seguridad Jorge Bortolozzi por haber realizado un viaje a Nicaragua, el ministro de Seguridad Jorge Lagna presentó a su nuevo secretario, Claudio Brilloni, y no esquivó mostrar el malestar interno en la cartera provincial.

“Tras los hechos conocidos con el ex secretario de Seguridad, con el gobernador hemos decidido su salida del ministerio”, comenzó el ministro, quien se ocupó en dejar en claro: “Bortolozzi me comunicó que se iba de viaje, no adónde, me lo dijo por WhatsApp. Las consecuencias de los actos de los funcionarios públicos exceden a la media de una persona normal. Todo lo que diga él me tiene sin cuidado. No hay autorizaciones, hay responsabilidades. Me dijo que se iba a ausentar unos días, no dijo ni adónde”.

Lagna aclaró en torno a la politización del asunto luego de que legisladores de la oposición fustigaran el viaje de Bortolozzi, razón de su relevo. “No es una cuestión de nombres, yo cumplo un rol. Estoy trabajando muchísimas horas tratando de resolver el problema, si la solución es cambiar de ministro no tengo problema. Partidizar la violencia es nefasto”, lanzó.

Entonces dio a conocer a su nueva mano derecha: “Pensamos de inmediato en el comandante retirado Claudio Brilloni que estaba trabajando con nosotros en la Subsecretaría de Prevención y Control. Brilloni tiene más responsabilidades ahora y pensamos un reemplazante en los próximos días, y nos veremos fortalecidos por este cambio”.

Increpado por los periodistas en la conferencia en torno a la insostenible situación de seguridad en la ciudad, el ministro Lagna analizó que “hay dos niveles del problema, el delito común con angustia social y grandes desigualdades, que requiere un abordaje mayor con presencia policial en los próximos días”. Y adelantó: “Llegarán de la nueva licitación 180 patrulleros y ya se reparan 65 unidades para Rosario”.

En torno al otro nivel del asunto seguridad, recordó: “El narco delito que empezó en 2007 con niveles muy altos de violencias, hoy estamos en esos niveles y tenemos abordaje en la investigación, con recursos de la Justicia Federal, aceitando el procedimiento con el MPA. Valoro el excelente trabajo de los fiscales, y llevó seis meses esa investigación”.

Felicitó a los funcionarios judiciales por el resultado del operativo de la jornada y recordó: “Hoy fue detenido Cantero y otras más de 20 personas por extorsiones, asesinatos, balaceras a las estaciones de servicios y escuelas. Seguimos mejorando ese engranaje de Justicia y Seguridad”. Y luego fustigó: “Nación tiene un atraso en la instalación Unidad Móvil N°7 de Gendarmería, vinieron 875 nuevos agentes, y hubo contratiempos en la compra de equipamiento. Aníbal Fernández me confirmó que los mil nuevos agentes van a estar en Rosario”.

“Hay un problema con el delito del narcotráfico que es de larga data y el objetivo es bajar los niveles de violencia que genera el narcodelito. No hay soluciones mágicas, hay q mejorar la investigación, la tecnología y la Justica federal. Hay inversión en el presupuesto”.

Al turno del nuevo secretario de seguridad Brilloni precisó: “En este nuevo cargo voy a duplicar esfuerzos, incrementar el trabajo territorial y seguir trabajando articulados en el trabajo territorial, articulando c la justicia, con los vecinos, gremios y asociaciones, empresas con la cosecha gruesa, con los robos de cables, con los boquilleros a camiones y a los trenes”.

“El ministerio ha reiterado muchas veces el pedido de más efectivos y tenemos la promesa, los que están desplegados reforzamos en Empalme Graneros, Ludueña, Tablada con muchos recursos humanos y logísticos. Se ha articulado personajes históricos locales con gran trabajo de la AIC, con la policía de Santa Fe como actor principal, y van a encontrar en mí, un general retirado a un camarada predispuesto a propiciar las condiciones y corregir cuando lo tenga que hacer”.