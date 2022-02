Esl ministro de Seguridad de Santa Fe Jorge Lagna, adelantó que el gobernador Omar Perotti firmará un Decreto para la creación de una fuerza especializada para combatir el narcodelito y el delito económico. Por otra parte, desestimó las versiones sobre su posible renuncia al Ministerio y las calificó de “operaciones políticas”.

Lagna estuvo presente el martes junto al subsecretario de Prevención y Control Urbano del Ministerio de Seguridad, Claudio Brigioni y el subsecretario de Formación y Capacitación del Ministerio, Andrés Rolandelli en el Centro de Justicia Penal con motivo de la segunda jornada del juicio por la causa Alvarado.

En exclusiva con Rosarioplus.com consideró que el juicio oral en el que se intenta determinar la culpabilidad de Esteban Lindor Alvarado y otros de sus cómplices, se trata de “uno de los juicios más impactantes de la década, que refleja lo que vive la sociedad rosarina en los últimos 15 años con el crecimiento del narcodelito”.

En el marco de la escalada de violencia que sufre la ciudad, sostuvo: “El accionar del Estado no es sencillo ni gratis. Ante acciones concretas que venimos llevando adelante (secuestro de elementos de interés para distintas causas) vienen reacciones de la mafia por querer imponer sus condiciones”.

En ese sentido, consideró que es fundamental abordar el tema mediante la faz investigativa y la preventiva. “Hay cierto reduccionismo a decir que se soluciona con más policía en la calle, pero me parece que ese solo enfoque no va. Tiene que estar el Estado presente para fortalecer la investigación. Todavía no se ha fortalecido la labor de los fiscales ni con recurso humano ni tecnológico”, aseguró el funcionario.

A propósito de este último punto, aprovechó para adelantar que en el marco de la Ley de Emergencia se está llevando adelante un fuerte enfoque al recurso humano de las fuerzas. Al respecto, detalló: “Estamos creando, por medio de un Decreto del gobernador Perotti una unidad especial de investigación del crimen organizado que va a estar a cargo de Maximiliano Bertolotti. El Decreto está terminado, hoy va a Santa Fe para que firme el gobernador”.

Sobre el nuevo organismo, agregó: “Está consensuado con el MPA. Va a ser una fuerza de elite que va a recibir capacitación de agencias internacionales y va a estar a disposición del MPA y de la Justicia Federal en caso de que la requieran. Puntualmente para delitos complejos (narcodelito o delitos económicos)”.

Más allá de la puesta en marcha de inversión en tecnología para investigaciones, el Ministerio pondrá a disposición unos 1000 patrulleros en la provincia y 500 millones de pesos en comisarías.

“Quiero reafirmar que hay un proceso de ascensos policiales que hace años estaba trabado por la falta de nuevos concursos. Están concursando 12 mil policías con unas 5 mil vacantes. Esto es una intención de jerarquizar al personal policial. Queremos una policía más fuerte y más controladas”, manifestó Lagna.

Por último, tras un nuevo fin de semana complicado en materia de seguridad para la ciudad de Rosario, y ante versiones sobre su posible renuncia, el ministro expresó: “Nunca me detengo en operaciones políticas, tengo una trayectoria de lucha permanente que los quiero honrar con gran compromiso. No puedo desmentir lo nunca sucedió”.