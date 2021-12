El ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna, anticipó este viernes que se estudia realizar controles de narcolemia sorpresivos a los policías, para verificar si consumieron drogas: "No podemos tener a una persona con un arma, drogada", dijo el funcionario. El tema surge como respuesta a lo que pasó esta semana, con el resultado positivo que dio el test de uno de los uniformados que actuó violentamente en un operativo en pleno centro de Rosario, cuando varios uniformados actuaron contra conductor que no respetaba las reglas de tránsito en Mitre al 900.

"Cuando conocimos el resultado positivo de este agente, activamos inmediatamente los resortes preventivos. Para mí es un enfermo y el flagelo de la droga atraviesa a toda la sociedad. Por eso, por un lado, tiene que ir a un tratamiento. Por otro lado, habrá para él una sanción muy dura. Porque no podemos tener a una persona con un arma, drogada", amplió Lagna, que realizó las declaraciones en el marco de la presentación del Operativo Verano de las fuerzas de seguridad, que tendrá policías caminantes y en bicicleta como refuerzo.

Respecto al consumo de drogas en la fuerza policial, Lagna sostuvo: "Tenemos más de 23 mil agentes. No podemos asegurar que ninguno de ellos tenga el hábito de consumir drogas. Por eso tenemos que conseguir, quizás con un proyecto de ley para que sea de forma permanente, que haya controles. Y antes que eso pase, tengo la intención de ir estableciéndolos de forma sorpresiva. Lo he hablado con el comandante Brilloni (en referencia al ex comandante de Gendarmería, asumido hace pocos días como nuevo Secretario de Prevención y Control Ciudadano".

Consultado por la denuncia de vecinos de Barrio Martin sobre la presencia de móviles policiales en 1° de Mayo al 1600, en domicilio en el que funcionarían privados de prostitución y venta de drogas, Lagna dijo: "Aparentemente es un delito federal. Si hay policías en la mala senda, serán sancionados. Aprovecho la consulta para decir que he reconstituido el área de Control Policial y estará a su cargo Raquel Cosgaya, con una importante trayectoria. Y que se sepa: si hay un policía que delinque, es un delincuente"