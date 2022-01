En el marco de la inauguración de un destacamento policial ubicado en un acceso clave al barrio Rucci de la zona noroeste de la ciudad, el ministro de Seguridad Jorge Lagna advirtió sobre la situación de los efectivos de su fuerza que no se vacunen, y reflexionó sobre la cantidad de homicidios durante el transcurrido año 2021.

"Hay entre 800 y 900 policías que no se van a vacunar, un numero insignificante, y sobre éstos advertimos que no van a gozar de algunos beneficios", sentenció el ministro Lagna, quien no dudó en opinar: "Si me preguntaran a mí, la vacunación tendría que ser obligatoria".

Sobre estas medidas, explicó: "No podemos exponer a la policía y a los ciudadanos por los que no se quieren vacunar. Es una decisión personal, pero yo tengo que velar por la salud publica que hoy es lo primero, y seria un contrasentido que no exija el pase sanitario que es un decreto nacional y provincial. Tendrán que repensar su posición".

De todas formas no se mostró preocupado por este sector, ya que aclaró que "en el contexto de la cantidad de policías que trabajan eso no reciente para nada nuestro trabajo", ya que estimó que no son más de 900 de un total de 23 mil.

Adelantó que hay 300 miembros de la fuerza que están en tramite de vacunación o ya se vacunaron. Y los que no se quieran vacunar "tendrán trabajo administrativo o tele trabajo. Estoy convencido que cuando vean que no van a tener algunos beneficios, reverán su situación", finalizó.

En torno al nuevo destacamento de barrio Rucci, aseguró que "la idea es que haya más policías de cercanía, va a redundar en un beneficio para el barrio, y es un reclamo que hacían los vecinos".