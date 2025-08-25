Ladrones asaltaron de madrugada y con suma violencia a una familia en zona sur

Un despertar terrorífico padeció este lunes una familia de la zona sur de Rosario, cuando una gavilla de ladrones violentos irrumpieron en la casa mientras todos dormían. Y entre golpes y amenazas de muerte, los delincuentes maniataron a todos los miembros de la casa y aplicaron tormentos para exigir un dinero que suponían estaba en el interior, alrededor de 200.000 dólares que finalmente no hallaron, según trascendió.

Ocurrió de madrugada, en una vivienda de Pueyrredón al 5400, donde dormían siete personas. No está claro cómo fue que los cinco intrusos ganaron el interior de la casa para asaltar por sorpresa a los moradores. Iban preparados porque enseguida sacaron precintos plásticos y así redujeron a todos. Les cubrieron el rostro para evitar ser identificados, y también hubo golpes y culatazos de arma de fuego.

Los ladrones tenían alguna noción de que en este inmueble podría haber una fuerte suma de dinero, puesto que apenas despertaron a la familia, empezaron a exigir la entrega de esos billetes que estaban en algún lugar de la propiedad.

Según el relato de un portavoz policial, el momento más horripilante llegó cuando los delincuentes enchufaron una plancha y una vez caliente quemaron a uno de los hijos de la familia para amedrentar a sus padres en procura de hacerse con el dinero. También una mujer embarazada de la familia fue amenazada con que les secuestrarían a su hija de 3 años si no entregaban el botín requerido.

Los largos minutos que duró la faena continuaron con destrozos por parte de la banda que buscaba a ciegas todo objeto de valor posible. Trascendió que en algún momento discutieron entre ellos ante la posibilidad de que hubieran errado el domicilio a asaltar.

Con tantos tormentos, en un momento cesaron los golpes contra el jefe de familia, y se marcharon al no encontrar el dinero que suponían que habría en la casa.