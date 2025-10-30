El fiscal Luis Schiappa Pietra accedió al pedido de excarcelación de la mujer de 36 años detenida el martes a la noche, luego de denunciar el asesinato de su marido, Carlos Alberto Roger, de 78 años, en su departamento del barrio República de la Sexta.

La decisión del fiscal se fundó en que todavía faltan diagnósticos periciales para definir la situación procesal de la mujer, identificada con las iniciales M. M. Lo que espera son conclusiones finales de la inspección que los criminólogos hicieron de la escena del homicidio, el levantamiento de rastros y terminar de tomar testimonios de vecinos y allegados a la pareja que habitaba un edificio en La Paz al 700. No obstante, la viuda continúa vinculada a la investigación.

El crimen habría ocurrido el martes a la tarde. La mujer, según su relato, la única testigo presencial, estaba en el hogar cuando arribó su marido junto con otro hombre. Alegó que el recién llegado, a quien dijo desconocer, la sorprendió con un golpe que la desmayó. Y cuando volvió en sí, halló a su esposo ya sin vida, con marcas de haber sufrido fuertes golpes en distintas partes del cuerpo. El desconocido que refirió ya no estaba.

M. M. quedó demorada y a disposición de la Justicia, mientras en el Instituto Médico Legal avanzaban con la autopsia de rigor.