Indiana, la esposa de Joaquín Pérez, el joven asesinado en Arroyito, habló por primera vez con los medios para convocar a una concentración que se realizará el miércoles a las 20 en el Monumento a la Bandera. El reclamo es pedir más seguridad y justicia por las víctimas. “No será sólo por Joaquín, lamentablemente encabeza el nombre de mi marido, pero será para todos, sin banderas políticas, sólo pidiendo justicia”, dijo en La Ocho.

En su entrevista pidió al gobernador “que se ponga las pilas y haga su trabajo”. “Se lo eligió libremente en democracia para eso. Está en el poder, que dé la cara. Que ponga todo lo que tiene que poner y resuelva este problema que estamos viviendo. El otro día le tocó a Joaquín, pero vienen matando a uno todos los días”.

“Espero que lo de Joaquín se resuelva en los próximos días. Y que cuando agarren a los responsables, no sea como una puerta giratoria. Que no les bajen la cantidad de año por buena conducta o porque estudiaron. Eso no puede ser, porque al cabo de unos pocos años voy a tener a los asesinos dando vueltas por el barrio”, finalizó.

“No puede ser que tengamos que salir a la calle a gritar para que nos escuchen las autoridades. Esto tiene que parar”, finalizó.