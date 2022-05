Una conversación telefónica entre un joven sicario y su madre captada por una fiscalía federal desnudó el crudo mundo de las adicciones y la narcoviolencia que se vive en Rosario y alrededores. De un lado de la línea un joven de 21 años le suplica a su madre que lo interne por su adicción a los estupefacientes porque no quiere “matar a más gente”.

La adicción le demandaba dinero, el dinero lo conseguía matando por plata. Sicariato confeso. Pero en algún momento algo internamente le dijo basta y acudió a su madre. “Estoy tirado. No quiero matar a más gente, mami. Me pudrí de matar gente. No quiero saber más nada con boletear gente, nada por dos con cincuenta. Intername, ahí estoy tranquilo. Por 30 lucas, mami, boleteé a una persona que no sabía ni quién era”, le dice a su madre según la investigación del año pasado de la Fiscalía Federal N°2 de Rosario, a cargo del fiscal Claudio Kishimoto.

Sin embargo, la respuesta no tuvo el resguardo maternal esperado. Todo lo contrario. “Hacemos una pescadería de pantalla, boludo (sic). Vamos a embolsarla nosotros. Con vos pila hacemos cualquier cosa los dos, negro”, le sugiere la mujer que sería funcionaria de la secretaría de Desarrollo Social de la comuna de Ricardone, según publica el portal SL24.

Hace pocas semanas la Policía Federal detuvo a once personas sospechadas de integrar una banda narco dedicada a la venta de droga en las localidades de San Lorenzo y Ricardone entre las cuales está el joven del audio llamado Nicolás Cafeína. Se presume que la persona a la que "boleteó por 30 lucas" es Sebastián “Oso” Mandon, un joven de 24 años asesinado de seis disparos el 15 de octubre del 2021 en el complejo de monoblocks de Ovidio Lagos al 2800.