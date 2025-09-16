La Provincia presentó, este martes por la mañana, la página web de los delincuentes más buscados en Santa Fe y actualizó los montos de recompensas por la captura de los prófugos más requeridos por la justicia.

La nueva plataforma permitirá consultar en tiempo real la lista actualizada de los 10 delincuentes más buscados, junto con sus delitos, montos de recompensa y canales de contacto para brindar información anónima.

Esta iniciativa fue presentada por la vicegobernadora Gisela Scaglia, el ministro de Justicia y Seguridad provincial Pablo Cococcioni, e integrantes del Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil.

Además, se anunció una actualización de las recompensas por la captura de los prófugos más requeridos por la justicia, que ahora ascienden a un total de 360 millones de pesos, con montos que van desde los 25 hasta los 70 millones, según el caso.

Además, se duplicó el monto ofrecido por datos que colaboren en el esclarecimiento de homicidios dolosos, incluso en casos de tentativa, llevando la cifra base a 16 millones de pesos.

Cabe recordar que el pasado viernes se concretó la detención de Waldo Bilbao, el tercero en la lista de los más buscados y por quien se ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos por su captura. Por lo tanto, este martes se dio a conocer el nombre del delincuente que lo reemplazará en la nómina.

El operativo de captura de Waldo Bilbao se realizó en un edificio de Colón al 1200 y estuvo a cargo de la Unidad de Acciones Especiales de la Provincia de Santa Fe, dependiente de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope), conjuntamente con las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe.