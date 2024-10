La Policía va sobre alumnos secundarios: exigen DNI a la salida de la escuela

La comunidad de la escuela Francisco De Gurruchaga entró en estupor este martes, cuando cundió la noticia de que una patrulla policial estaba interceptando alumnos de 13 años que salían del establecimiento, y les exigía presentar su Documento Nacional de Identidad a cada uno, a riesgo de llevarlos demorados en caso de no tenerlos.

Más allá de que carecer de DNI no es motivo legal para que ninguna fuerza de seguridad pública prive de la libertad a nadie, lo que preocupó a la comunidad de padres y madres es que sus hijos adolescentes, en función escolar, sean objetivo del accionar policial.

Ocurrió este martes, en la zona de Salta y Crespo, donde se encuentra la reconocida escuela del barrio Agote.

Primero trascendió el aviso de alguien entre el alumnado que relató la situación. “Holi, hoy me pararon unos policías en Salta y Crespo, me pidieron el DNI, y me decían que si no lo tenía me podían llevar. Les aviso para que tengan cuidado la verdad una mierda que pase esto pero bueno. Yo estoy bien pero nada mando un mensaje para avisar”

“Compañerxs, está sucediendo algo terrible, esta mañana la policía estuvo deteniendo y pidiendo DNI a estudiantes secundarios de la escuela Gurruchaga. Mis dos hijas asisten a ese establecimiento. Les preguntaban si eran del centro de estudiantes y si no tenían DNI les pedían datos y les sacaban foto. Esto es un horror! Por favor difundan !! Esto no puede pasar!!”. Este fue uno de los mensajes que circuló por WhatsApp en los grupos de padres de la escuela.

"Hola, buenas, como andan? Quería consultarles por el hostigamiento de la policía a lxs estudiantes de la Gurru. Me contó mí hija que vio como amenazaban a un nene de 13 años de que si no tenía el "recibo" de que lo habían parado, si lo paraban otra vez, se lo iban a llevar", sumó otro de los mensajes alarmados.

No hubo respuesta oficial desde el Ministerio de Seguridad provincial para explicar la conducta policial referida. De manera extraoficial, se recordó la línea gratuita disponible para denunciar el mal desempeño policial: 0800 4443583

Por el lado de la escuela, sus autoridades tampoco accedieron a pronunciarse por el momento. Sí trascendió en redes sociales un comunicado firmado por Mesa en Defensa de la Educación Pública, que repudió los hechos y llamó a “no naturalizar esta práctica inconstitucional en democracia”.