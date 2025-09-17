Un hombre, prófugo de la Justicia desde hace dos años, cayó detenido este miércoles por la mañana en un domicilio del barrio Las Mercedes, en la ciudad de Recreo, un par de días después de ingresar a la lista de fugitivos buscados por delitos graves en la provincia de Santa Fe por los que se ofrecen recompensas.

Para el caso de Ernesto Fabián Quintana, el programa implementado por el gobierno provincial ofrecía 25 millones de pesos a quien brindara información que permitiera su captura. Y es lo que ocurrió, aunque oficialmente no se brindaron detalles del arresto.

Quintana estaba prófugo por el crimen de Matías Casco, de 30 años, quien solía trabajar a las órdenes de Quintana cuidando una plantación clandestina de marihuana en la zona rural de Recreo. Casco apareció asesinado de un tiro en la cabeza, a la vera del río Coronda, en Sauce Viejo, y todos los indicios apuntaron a Quintana como único sospechoso del homicidio.

Quintana fue detenido entonces, pero en 2023 se escapó de una comisaría, donde aguardaba el juicio oral, y desde entonces se mantenía libre.

Un dato preciso orientó a la Policía de Investigaciones a una humilde vivienda del barrio Las Mercedes, en la ciudad lindera con Santa Fe. Allí secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, balas y varios teléfonos móviles.