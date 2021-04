La agresión contra una mujer de la que fueron testigos vecinos del barrio Abasto este domingo a la tarde quedaría sin persecución penal ni consecuencias legales para el hombre aprehendido, porque la víctima se marchó este lunes del Centro de Justicia Penal sin formular denuncia. "No instó la acción penal. Si bien hizo una manifestación en el momento del hecho en la Comisaría de la Mujer, después no permitió que se investigue una acción de instancia privada. Igualmente la causa no está cerrada", amplió Sebastián Carranza en diálogo con Rosarioplus.com.

No obstante, en videos que registraron los vecinos de Eduardo Bergel, el bioquímico que estaba con la joven en su domicilio de La Paz al 1600, reconoció que hubo violencia física. "Le pegué para probar si le gustaba", llegó a decir entre otras cosas ante cámaras de teléfonos celulares que lo grababan, en un estado que connotaba alguna posible alteración psicomotora. La conversación se dio el domingo al anochecer, mientras se esperaba la orden judicial para detenerlo, reja de su casa de por medio.

El hecho se inició en la tarde del domingo y duró hasta la noche. En el medio, se viralizaron en redes sociales las imágenes de vecinos que se fueron juntando en la puerta del domicilio del agresor, una vez que la joven de 23 años fue rescatada por una vecina de enfrente. Esta mujer contó este lunes por Sí 98.9 que “había escuchado gritos pidiendo auxilio” y al cruzar vio una mujer desnuda que quería escapar y era golpeada. El profesional alquila hace poco tiempo en esa cuadra y no tenía relación con nadie del barrio.

🔴🗣️ "Le pegué para probar si le gustaba", llegó a decir el bioquímico que este domingo a la tarde habría secuestrado a una joven de 23 años en La Paz al 1600, Rosario ▶️ rospl.us/3tBIu7R Posted by RosarioPlus on Monday, April 19, 2021 RosarioPlus

La propia vecina fue quien llamó al 911 y allí se presentaron rápidamente efectivos policiales. Pero no pudieron intervenir hasta después de varias horas, porque no había orden judicial.

El fiscal Jorge Baclini fue consultado por esta demora y aseguró: “Hay que ver el momento en el que se contactaron con el fiscal, que luego tiene que pedir la orden de detención al Juez. A veces la detención puede demorarse si es dentro de un domicilio y puede haber ocurrido una demora, que no es habitual. Es importante que se esclarezca el hecho”.