Inspectores municipales de Funes clausuraron este lunes la agencia de venta de autos de alta gama Gaetano Automotores, que esa madrugada fue blanco de una descarga de balazos y luego alguien que se declaró dueño intentó impedir el trabajo de la prensa mediante amenazas e intimidaciones a periodistas. La clausura ocurrió al mediodía, y el mismo comerciante volvió a sostener una actitud ofuscada contra los inspectores que fueron a cumplir con su función.

El motivo de la clausura, no obstante, fue las irregularidades legales que detenta la firma comercial. Lo confirmó el intendente local, Rolvider Santacroce. “Este chico en 2018 había tenido una inspección y le habían clausurado el local. Tenía una agencia chiquita, la agrandó y se excedió en los metros cuadrados que podía tener. Eso lo levantó con un permiso precario para trabajar”, señaló el jefe municipal a Sí 98.9 en diálogo con Patricia Dibert y Juan Cruz Revello. También recordó que esa persona estuvo involucrada el año pasado en la organización de una fiesta clandestina que también le valió problemas legales.

"Habían hecho una fiesta en la misma concesionaria, fue la policía, tuvo que tirar tiros al aire para dispersar. Todo muy grave", dijo el intendente funense.

“No recuerdo en cuánto tiempo se hizo esta concesionaria, yo no era intendente. Pero sí puedo asegurar que hoy está clausurada y, mientras yo sea intendente, no se abrirá más, lo puedo asegurar. A no ser que el Concejo Deliberante apruebe el edificio”, dijo Santacroce, quien además se solidarizó con los trabajadores de prensa que sufrieron la intimidación de ese mismo comerciante al intentar acallar la repercusión por el tiroteo del que su negocio fue objeto, y con los inspectores municipales que luego fueron a clausurar el local.

"En la vida todos nos podemos equivocar, pero la humildad es la condición, no se debe maltratar a la gente, ser educado. Y si nos equivocamos, ver cómo seguir adelante", dijo el intendente de la ciudad vecina que hoy cuenta entre 70 y 80 mil habitantes.