"No quiero matar a más gente, mami", dice de un lado del teléfono un joven de 21 años. "Intername", le pide. Del otro lado, su mamá responde con una propuesta: "Hacemos una pescadería de pantalla, boludo (sic). Vamos a embolsarla nosotros. Con vos pila hacemos cualquier cosa los dos, negro”. El audio trascendió este lunes. Ahora, se conoce que la mujer es funcionaria de la comuna de Ricardone. Este martes a las 18 habrá una movilización en dicha localidad del Cordón Industrial por este motivo.

El joven en cuestión se llama Nicolás Cafeína, tiene 21 años, y fue detenido por la Policía Federal junto a otras diez personas sospechadas de integrar una banda narco dedicada a la venta de droga en las localidades de San Lorenzo y Ricardone. Se presume que Cafeína es el responsable de la muerte de Sebastián “Oso” Mandon, un joven de 24 años asesinado de seis disparos el 15 de octubre del 2021 en el complejo de monoblocks de Ovidio Lagos al 2800.

“Estoy tirado. No quiero matar a más gente, mami. Me pudrí de matar gente. No quiero saber más nada con boletear gente, nada por dos con cincuenta. Intername, ahí estoy tranquilo. Por 30 lucas, mami, boleteé a una persona que no sabía ni quién era”, le dice a su madre según la investigación del año pasado de la Fiscalía Federal N°2 de Rosario, a cargo del fiscal Claudio Kishimoto.

“Hacemos una pescadería de pantalla, boludo (sic). Vamos a embolsarla nosotros. Con vos pila hacemos cualquier cosa los dos, negro”, le sugiere la madre como respuesta, que trascendió no solo por la propuesta en cuestión sino porque corresponde a una empleada de la secretaría de Desarrollo Social de la comuna de Ricardone. Frente a eso, y según informó la periodista Anabela Tramontini, para las 18 de este martes se convoca a una marcha frente a la comuna. El objetivo es pedirle explicaciones al jefe comunal sobre los audios.