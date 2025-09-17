El juez federal Julián Ercolini citó a prestar declaración indagatoria a 26 exmiembros del directorio de Vicentin y del Banco Nación, en el marco de la causa que investiga un fraude que habría perjudicado al Estado por, al menos, 260 millones de dólares, en el otorgamiento de créditos de la entidad crediticia al gigante agroexportador cuando ya venía en proceso de vaciamiento cuando a finales de 2019 se declaró en default.

La medida, que se tomó tras el pedido del fiscal Gerardo Pollicita, también implicaría la inhibición general de bienes de los acusados y una prohibición de salida del país.

El cronograma de citaciones para presentarse ante el juzgado a brindar declaración indagatoria se extenderá desde el 27 de octubre hasta el 18 de diciembre.

El objetivo de la investigación es recuperar un perjuicio patrimonial de un estimado de US$300.000.000 al Estado, dado que la fiscalía habría probado que unos 16 millones de dólares de este dinero terminaron en paraísos fiscales y en cuentas de la cerealera Vicentin.

Daniel Néstor Buyatti (presidente), Alberto Julián Macua (vice), Herman Roberto Vicentin (apoderado), Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan (directores) de Vicentin y Javier Antonio González Fraga (presidente), Lucas Llach (vice) y Carlos Alberto Castellani de Banco Nación se encuentran entre los citados a prestar declaración indagatoria, según indicó La Nación.

Los directores Ercilia Antonia Nofal, Miguel Ángel Arce, Guillermo Goldberg, Jorge Alberto Lawson, Marcelo Javier Pose, Javier Okseniuk y Agustín Pesce; el gerente general Juan José Fragati y los subgerentes Martín Enrique González, Susana Graciela Ojeda y Maricel Leonor Moschini; los gerentes zonales José Luis Testa, Luis María Celestino Restelli, Darío Marcelo Giacossa, Néstor Ariel Bled y Alexis Diosnel Tortul, y el síndico Alejandro Fabián Díaz, también fueron citados por parte del BNA.

Según la investigación, entre agosto y diciembre de 2019, las autoridades del Banco Nación se pusieron de acuerdo con los empresarios de Vicentin y cometieron fraude contra el Estado nacional. "Los empresarios del grupo económico, quienes actuaron en todo momento en complicidad con los funcionarios, no pagaron los saldos adeudados a sabiendas de que no se los cobrarían", indicó el fiscal de la causa, en diálogo con La Nación, y "omitieron deliberadamente dar las garantías que eran requeridas ya que tenían la certeza de que tampoco se las reclamarían", además de que "solicitaron nuevas asistencias financieras a sabiendas de que se las otorgarían".

Pollicita indicó que los empresarios retiraron sus fondos del Banco Nación para que las nuevas autoridades no pudieran cobrar la deuda de unos U$S 300.000.000 y añadió: "Cuanto menos , recurrieron a la utilización de facturación apócrifa en pos de simular gastos no concretados a través de proveedores falsos (por unos $222.780.392 de pesos o 3,7 millones de dólares)".

En paralelo, desde la cerealera también se habría producido el giro de fondos al exterior por operaciones simuladas por 16.942.805 de dólares, algunos de los cuales habrían sido dirigidos a cuentas bancarias en paraísos fiscales.

Lo que sostiene Pollicita es que desde el BNA no protegieron el patrimonio sino que, al contrario, se apartaron para beneficiar a la empresa, en perjuicio del Estado.